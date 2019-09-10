RU  UA  EN

вторник, 10 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: онлайн трансляция

Apple представит три новых iPhone

вторник, 10 сентября 2019, 18:51
читати статтю українською
Apple представит три новых iPhone

Традиционно 10 сентября в театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) состоится презентация новой линейки iPhone, а также других новинок Apple.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию презентации "яблочных" новинок.

Уже известно, что сегодня Apple представит линейку iPhone 11 - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Кроме того, сегодня Apple покажет обновленные MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods.

ПОДРОБНЕЕ О ВСЕХ НОВИНКАХ APPLE ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Презентация начнется в 20:00.

Среди особенностей новых смартфонов можно отметить, что на гаджетах не будет стандартной надписи iPhone, поскольку, как посчитали в Apple, бренд достаточно узнаваем и без этого.

Кроме того, гаджет будет доступен в новом темно-зеленом цвете.

Как ранее сообщал "Апостроф", новые iPhone поступят в продажу уже с 20 сентября.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Психолог Андрей Трутенко рассказал о воспитании детей поколения Z и помощи в самореализации ребенку

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Эксперт Богдан Петренко рассказал о буллинге в украинских школах и дал советы родителям

Новости

10 сентября

19:23
​В НБУ рассказали, что будет с монетами 1, 2 и 5 копеек с 1 октября: опубликовано видео
19:20
Я вывез дневник, и это прокол всех служб России. Большой привет, ребята! - Сенцов
19:16
Нардеп "засветил" в Раде часы по цене авто: эксклюзивное фото
18:58
Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайскими инвесторами - журналист
18:58
Начали взрываться боеприпасы: под Харьковом горит военный полигон, фото
18:47
Источник назвал главных кандидатов на должность главы Днепропетровской ОГА
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде
Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой
Открытие Высшего Антикоррупционного суда
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: