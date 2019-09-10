Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: онлайн трансляция

Традиционно 10 сентября в театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) состоится презентация новой линейки iPhone, а также других новинок Apple.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию презентации "яблочных" новинок.

Уже известно, что сегодня Apple представит линейку iPhone 11 - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Кроме того, сегодня Apple покажет обновленные MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods.

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Презентация начнется в 20:00.

Среди особенностей новых смартфонов можно отметить, что на гаджетах не будет стандартной надписи iPhone, поскольку, как посчитали в Apple, бренд достаточно узнаваем и без этого.

Кроме того, гаджет будет доступен в новом темно-зеленом цвете.

Как ранее сообщал "Апостроф", новые iPhone поступят в продажу уже с 20 сентября.