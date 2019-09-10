Нардеп "засветил" в Раде часы по цене авто: эксклюзивное фото

На заседании в Верховной Раде Украины у народного депутата Виталия Борта от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заметили на руке очень дорогие часы.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Элитный аксессуар марки Cartier Ballon Bleu Chronograph Men's Watch стоит как хороший автомобиль. В частности, цена часов составляет 25 500 долларов. Их ремешок сделан из кожи черного аллигатора. На циферблате указаны римские цифры.

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Татьяна Бахтеева была замечена в Верховной Раде в часах известного итальянского элитного бренда Bulgari c бриллиантами.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью 2 миллиона гривен.