В Днепре жестоко наказали живодера, убивавшего собак: фото

В Днепре активисты проучили живодера, который ранее бил ножом собаку на детской площадке, было опубликовано его фото после воспитательной беседы.

Об этом говорится на канале Las Solomas в Telegram.

На снимке видно, что мужчина немного повредил лицо – у него подбит глаз и вероятен перелом носа. Активисты отметили, что он вероятно, повредился во время падения.

"Ты резал горло собаке на детской площадке, протыкал ее ножом, избивал, а сегодня случайно пару раз упал... карма. Я думаю, что полиция начнет все же куда больше уделять внимание жестокому обращению с животными, иначе будут вот такие падения куда чаще происходить и чаще", - уточнили на канале.

Также авторы канала обратились к правоохранителям, которые не уделяют достаточного внимания преступлениям против животных.

"Полиция, научитесь заниматься всеми правонарушениями! Надоело уже, что вы не считаете убийства, жестокое обращение с животными значительным преступлением, хотя они приравниваются к тяжким! Иначе люди будут брать закон в свои руки, как мы это делали в 14 году", - отметили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как неизвестный человек в форме работника зоопарка в Херсоне избивает ламу.