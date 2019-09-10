В США загадочное "авто" разогнали до фантастической скорости: видео испытаний

В США провели испытания загадочного устройства, которое разгоняется до скорости 2950 метров в секунду.

Как сообщает западная пресса, испытания проводились недавно в испытательном центре Военно-воздушных Сил США.

"Или гиперзвуковая ракета, или ее двигатель, которые активно разрабатывают в США", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как устройство разгоняется до невероятной скорости. Скорость движения настолько высокая, что даже при замедленной съемке не удается рассмотреть, что именно передвигается.

Напомним, что российские военнослужащие провели учения в Арктике с использованием берегового ракетного комплекса "Бастион".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Министерство обороны России высказало неудовлетворенность ракетой "Ангара", которую разрабатывает Роскосмос.