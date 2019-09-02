Россия опозорилась с созданием "новейшей" ракеты: в сети волна смеха

Министерство обороны России высказало неудовлетворенность ракетой "Ангара", которую разрабатывает Роскосмос.

Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", - сказал Борисов.

По его словам, "из-за срывов Роскосмоса по "Ангаре" было потеряно много времени".

В сети заявление вице-премьера вызвало гнев и множество шуток.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонн (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", смертельный радиационный инцидент в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник".