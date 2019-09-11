Будет метеорологический "Оскар": синоптик удивила погодой на ближайшие дни

На Украину надвигается антициклон Friederike, под который окажется втянута вся континентальная Европа. Он несет сухую и солнечную погоду.

Об этом 11 сентября в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Исключения в погоде возможны, но Украину они не затронут, отметила она.

"12 сентября в Украине ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха +25+30 градусов. В Киеве в четверг погода получит метеорологический "Оскар" - солнечно, сухо и около +28 градусов", - пишет она.

13 сентября погода изменяться не будет, а вот на выходных Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 сентября в Украине ожидается теплая, практически летняя погода, во всех областях без осадков.