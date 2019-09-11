Чем опасны электронные сигареты и вейп: врачи в США сделали громкое заявление

Американские ученые нашли необычную причину заболеваний, которые провоцирует курение электронных сигарет и вейпов.

Как говорят западные специалисты, это масляная форма витамина Е.

В США с начала августа специалисты зафиксировали 94 случая болезни легких. Медики не сомневаются, что все случаи вызваны курением электронных сигарет.

Опасное для здоровья человека вещество обнаружили в каннабисе и жидкостях для вейпов, которые употребляли больные. Также оно было найдено и в организме самих пациентов.

Сейчас ученым предстоит дополнительные исследования, чтобы убедиться в достоверности результатов.

Как говорят специалисты, витамин Е не наносит вред организму в случае его приема внутрь в виде витаминной добавки, но вдыхать его категорически запрещено. Дело в том, что свойства витамина могут вызвать кашель, боль в груди и одышку.

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