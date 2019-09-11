Шторм отдыху не помеха: появилось видео бархатного сезона в Кирилловке

На украинском курорте Кирилловка в Запорожской области во всю продолжается бархатный сезон. Здесь любители экстрима продолжают наслаждаться отдыхом, а разбушевавшееся море им только помогает в этом.

Так, местные СМИ опубликовали кадры, на которых любитель экстрима занимается кайтингом. Ценитель острых ощущений не побоялся шторма и с удовольствием проводит отдых.

Кроме того, на пляжах Кирилловки и других украинских курортов остаются тысячи отдыхающих. И это при том, что на календаре уже почти середина первого месяца осени.

Погода на курортах просто замечательная, хотя в некоторых местах отдыхающие жалуются на поднявшиеся волны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что курортный поселок Кирилловка в Запорожской области продолжает страдать от нашествия медуз, которое в этом году бьет просто все рекорды.