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Весь берег усеян медузами: опубликовано свежее видео с курорта Кирилловка

вторник, 10 сентября 2019, 11:14
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Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области продолжает страдать от нашествия медуз, которое в этом году бьет просто все рекорды.

Как отмечают местные жители, столько медуз здесь давно не видели.

Пожалуй, это единственная причина, которая может испортить отдых туристам, ведь со всем остальным на популярном курорте все отлично. Несмотря на завершение лета, здесь остаются десятки тысяч туристов.

Так, нашествие медуз на морское побережье показали в новом видео. На кадрах видно сотни медуз, которых волнами вынесло на берег. В воде по-прежнему остаются тысячи их собратьев.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежее видео с курорта Кирилловка Запорожской области - в субботу, 7 сентября, на пляжах все еще были отдыхающие.

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