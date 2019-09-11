Слепили из пластилина: сети позабавил новый памятник боевикам на Донбассе

На оккупированной части Донбасса боевики воздвигли новый нелепый мемориал, на этот раз памяти погибшим членам российских оккупационных сил, внешний вид памятника вызвал волну иронии в соцсетях.

Снимки опубликовал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Отмечается, что они сделаны 2 сентября, в день открытия мемориала. По фотографиям также видно, что боевики и их поклонники заставили прийти на мероприятие своих детей.

"Перевальский р-н, 02/09/19, открытие памятника погибшим членам РОА", - пишет блогер.

Пользователи в соцсетях отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивный художественный замысел. Также с иронией было отмечено, что именно таких мемориалов и заслуживают террористы, которые воевали против Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские пользователи соцсетей высмеяли установленный бюст погибшему главарю боевиков ДНР Александру Захарченко в Донецке.