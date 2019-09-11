Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ

Освобожденный из российского плена журналист Роман Сущенко рассказал об обстоятельствах своего ареста, по его словам, он пережил предательство со стороны родственника.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Так, он рассказал о самой поездке в российскую столицу. Журналист отметил, что кум, у которого он крестил ребенка, пригласил его на встречу.

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, которого я знаю много лет. Встречались по его просьбе", - рассказал он.

По словам экс-пленного, кум ему дал диск якобы с фотографиями, который стал главной уликой в сфабрикованном против него деле. Журналист высказал свои наблюдения, что операция по его задержанию готовилась около года.

"Как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" на некие секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ. Я понял, что это было спланировано… Не знаю, почему он так поступил, возможно, "на крючке сидел". Было заметно, что эта операция планировалась и внедрялась минимум год, а то и больше", - заметил Сущенко.

Как сообщал "Апостроф", 11 сентября, состоялось первое интервью освобожденного из российского плена журналиста Романа Сущенко. 7 сентября журналист вернулся в Украину из РФ в рамках обмена.