Украинцы - очень страшные люди: сети впечатлила история про фанаток "русского мира" в Одессе

В сети опубликовали историю про сторонниц "русского мира" в Одессе, которая не оставила равнодушными украинцев.

Так, местный житель в Facebook рассказал об истории в одесском троллейбусе, когда две женщины обсуждали мужчину, одетого в украинский национальный наряд.

Суть истории в том, что мужчине не ответили на вопрос, который он задал на украинском языке. Ему сказали, что "чтобы к нему относились по-хорошему в Одессе, ему нужно говорить по-русски".

"В правдивость этой "истории" я не очень верю, потому что звучит как-то по-идиотски. Прямо никто не ответил... Видно, «женщине» очень хотелось выпендриться, но времени для придумывания чего-то правдоподобного не было", - пишет одессит.

Когда автор публикации попытался заговорить с женщиной, она заявила, что "украинцы очень страшные люди, и детей воспитывают фашистами".

В сети активно комментируют публикацию и осуждают поведение женщины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось фото из российского учебника для школьников, где древние моллюски и динозавры названы "предками русских".