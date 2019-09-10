Россияне сделали невероятное заявление о своих "предках": в сети волна смеха, фото

В сети появилось фото из российского учебника для школьников, где древние моллюски и динозавры названы "предками русских".

Снимок учебника был опубликован в сообществе "Роисся-24" в Facebook.

Так, на опубликованных страницах в анонсе к новому разделу учебника указано, что "древние русские" это гигантские моллюски, водные ящеры и слоны. Отмечается, что все вышеперечисленные животные жили в России до прибытия сюда людей.

В сети пользователи посмеялись над странным заявлением в российском учебнике. Были отмечены странности законов эволюции в России, а также задан вопрос о позиции РПЦ по поводу выложенных фактов.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский академик Валерий Чудинов заявил, что "Рим" ведет против жителей России скрытую войну, из-за которой у страны и ее населения нет шансов на повышение благосостояния. Союзниками РФ в этой войне он назвал марсиан.