В Киеве загадочно пропала молодая девушка: сеть взволновали подробности, фото

В Киеве разыскивают 18-летнюю девушку Марину Ротаенко - студентку Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко, которая исчезла, уйдя из общежития 6 дней назад.

Об этом сообщает "Типичный Киев" в Facebook.

Девушка жила в столице около года, а приехала из Черновцов. Родители, которые живут в ее родном городе указали, что у нее была работа, однако друзей в столице так и не появилось. Также стали известны некоторые обстоятельства ее исчезновения.

"По словам матери, в последний раз она разговаривала с дочерью вечером 5 сентября. Уже утром девушка не брала трубку, а позже телефон отключили", - пишут в паблике.

Отмечается, что полиция уже обнаружила документы девушки. Их нашли в 14 километрах от общежития.

При этом пользователи сетей узнали девушку и отметили, что видели ее в новостях. Ранее она также исчезала на несколько дней, когда жила в Черновцах.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве уже почти месяц идут поиски молодого человека, который пропал в начале августа. Он уведомил знакомых, что его обокрали, а затем пропал.