В Киеве почти месяц ищут парня, пропавшего после ограбления: фото

В Киеве уже почти месяц идут поиски молодого человека, который пропал после ограбления еще 7 августа.

Об этом в Facebook сообщает Руслана Мудрая.

"Пропал юноша Мудрый Александр Николаевич 26.12.2000 года рождения. Известно, что проживал в последнее время в хостеле в районе метро Вокзальная в Киеве.

Худощавый, рост 174 см. Имеет тату в районе ключиц Abbadon, joker и на правом плече в виде клинка", - пишет она.

Девушка добавила, что молодой человек работал в 25 километрах от города на пилораме. 7 августа он сообщил, что его обокрали, после чего не выходил на связь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на трассе Киев - Борисполь задержаны трое злоумышленников, которые ворвались в один из домов села Артемовка Киевской области и ограбили его.