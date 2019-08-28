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В Киеве почти месяц ищут парня, пропавшего после ограбления: фото

среда, 28 августа 2019, 00:20
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В Киеве уже почти месяц идут поиски молодого человека, который пропал после ограбления еще 7 августа.

Об этом в Facebook сообщает Руслана Мудрая.

"Пропал юноша Мудрый Александр Николаевич 26.12.2000 года рождения. Известно, что проживал в последнее время в хостеле в районе метро Вокзальная в Киеве.

Худощавый, рост 174 см. Имеет тату в районе ключиц Abbadon, joker и на правом плече в виде клинка", - пишет она.

Девушка добавила, что молодой человек работал в 25 километрах от города на пилораме. 7 августа он сообщил, что его обокрали, после чего не выходил на связь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на трассе Киев - Борисполь задержаны трое злоумышленников, которые ворвались в один из домов села Артемовка Киевской области и ограбили его.

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