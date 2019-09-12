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Батька всей Америки: появилась пикантная карикатура на Лукашенко

четверг, 12 сентября 2019, 00:25
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В сети появилась новая пикантная карикатура на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Рисунок опубликовал автор - Андрей Петренко - у себя на странице в Twitter.

На рисунке изображена привлекательная девушка в стилизованном под цвета флага Беларуси купальнике и с головой белорусского лидера. Она стоит на фоне американского флага.

"Лукашенко – батько всей Америки", - подписал изображение блогер.

Таким образом художник высмеял заявление Лукашенко на открытии спортивного матча между сборными Европы и США о том, что через два года – в 2021 году, Минск якобы станет "столицей Соединенных Штатов Америки".

Пользователи в комментариях под карикатурой выразили недоумение таким поведением президента Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Илон Маск лично подарил ему электрокар Tesla, эту информацию затем опроверг сам знаменитый инженер.

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