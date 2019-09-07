Выяснилась забавная деталь о крутом подарке Илона Маска для Лукашенко

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск опроверг информацию, что якобы подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко автомобиль.

Об этом он заявил у себя на странице в Twitter, отвечая на вопрос подписчика.

"О, нет (Uh no)", - написал Маск в ответ на вопрос о презенте для белорусского лидера.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со школьниками в Минске похвастался подарком от директора компании Tesla Илона Маска.

"У меня есть электрическая машина - Tesla. Я иногда ее тестирую - Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", - заявил он.

В сети высмеяли заявление президента Беларуси.