Как Россия "убивает" реки в Крыму: появилось грустное фото

В оккупированном Крыму, в городе Симферополь зафиксировано, как из большой трубы нечистоты сливаются прямо в местную реку.

Соответствующее фото выложила блогер Roksolana Today & Крым.

Она также грустно пошутила, что единственный источник пресной воды на полуострове – реки, фактически уничтожаются из-за безалаберности "властей" из оккупационных администраций РФ.

"Симферополь, в Малый Салгир впадает большая вонючая труба", - заметила блогер.

На фото также заметно, что неподалеку от трубы гуляют дети, которые потенциально могут подхватить здесь кишечную инфекцию или другие заболевания.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля в оккупированном Крыму море возле известного мыса Фиолент (Севастополь) покрылось нечистотами и жирной субстанцией белого цвета: местные жители обвиняют в этом построенные рядом многоэтажки без стандартной канализации.