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Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежие фото из Крыма

воскресенье, 28 июля 2019, 19:12
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В оккупированном Крыму море возле известного мыса Фиолент покрылось нечистотами и жирной субстанцией белого цвета: местные жители обвиняют в этом построенные рядом многоэтажки без стандартной канализации.

Об этом сообщает местное издание "Примечания".

Мыс Фиолент расположен на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Не так давно рядом с ним возвели жилой комплекс "Фиолент Village", который связывают с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым. Лебедев был назначен на эту должность экс-президентом Виктором Януковичем и занимал ее с 2012 по 2014 год. После победы Майдана в 2014 году и бегства Януковича, Лебедев также отправился в Крым. После оккупации полуострова, в 2015 году Лебедев вошел в состав коллегиального руководящего органа Российского Союза Промышленников и Предпринимателей

Как отмечают журналисты, жилой комплекс не имеет канализации, все отходы собираются в резервуар, а когда он переполняется, их сбрасывают в море.

"Сегодня вся акватория пляжа была покрыта белой, жирной, пенной с дурным запахом "субстанцией". Работники пляжа говорят, что это не первый раз, но на жалобы никто не реагирует. Многоэтажки наверху, которые не имеют канализации судя по всему заполнены людьми по-полной", – пишет на местном форуме пользовательница Светлана.

"За лет 15 посещений этого пляжа никогда там такого не было. Лебедевские апартаменты заработали", - написал в теме на форуме другой пользователь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Симферополе местные "власти" решили уничтожить деревья.

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