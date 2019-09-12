Может повлиять на здоровье: синоптик предупредила о смене погоды на выходные

Дожди и похолодание, которые прийдут в Украину к выходным, 14-15 сентября, могут сказаться на самочувствии украинцев не лучшим образом.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов, так что не пугайтесь, а подготовьтесь. Но пока, завтра, в пятницу, 13 сентября, никаких предрассудков и страхов - везде будет сухо и тепло, в пределах Украины + 24 + 30 градусов", - написала она.

В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем (в пятницу, 13 сентября) максимально близко 28 градусов.

"В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября", - добавила Диденко.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.