На Донбассе ликвидировали командира боевиков по кличке "Лев": опубликованы фото

На Донбассе в ходе боевого столкновения был ликвидирован командир роты разведки боевиков Алексей Троцай 1976 года рождения по прозвищу "Лев".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Боевик является выходцем из поселка Очеретяное Донецкой области, в 1990-е работал в местной милиции, затем стал руководить аграрным предприятием. Вступил в террористическую группировку ДНР практически сразу после начала конфликта на Донбассе и уже в 2015 году получил несколько наград от главарей НВФ.

Согласно сайту "Миротворец", у него остались два взрослых сына и жена.

Также смерть боевика подтвердил один из лидеров НВФ Александр Ходаковский. Он анонсировал прощание с ним в оккупированном городе Ясиноватая. По его словам, Троцай был ликвидирован при попытке увезти погибшего с передовых позиций 5 сентября.

Как сообщал "Апостроф", ранее новым "грузом 200" на Донбассе стал боевик Константин Карагаев по кличке "Ювелир".