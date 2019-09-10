На Донбассе ликвидировали российского наемника с позывным "Ювелир": фото

Новым "грузом 200" на Донбассе стал боевик Константин Карагаев по кличке "Ювелир".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Известно, что наемник Кремля родился 12 января 1975 года. Сам он родом из города Новороссийск в России. Ликвидирован боевик незаконных вооруженных формирований 10 сентября этого года. Отмечают, что обстоятельства его смерти требуют уточнений.

По данным сайта центра "Миротворец", он проживал в РФ в Красноярском крае, город Анапа. Также в центре узнали, что он родился в 1970 году.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР обвиняют Вооруженные силы Украины в том, что те якобы нанесли удар по автомобилю с военными медиками.