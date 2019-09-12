Скандал с ликвидацией Киевского патриархата: у Филарета показали интересный документ

В ликвидированной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата заявили, что суд запретил органам государственной и местной власти изымать имущество этой церкви.

Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.

Также согласно сообщению, суд по иску церкви признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП.

"11 сентября 2019 года судьей Русланом Арсирием вынесено решение об обеспечении иска… Суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии… Суд запретил Министерству юстиции, Министерству культуры, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии УПЦ КП и ее имущества", - заявили в церкви.

Также в постановлении указано, что подачу ликвидационной комиссией Православной церкви Украины заявления об отказе от иска суд посчитал препятствованием доступу к правосудию. Суд запретил комиссии совершать любые действия по управлению Киевской патриархией и ее имущества.

Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1 Копія рішення суду.jpg 1 / 1

В УПЦ КП добавили, что считают ликвидацию незаконной и "попыткой руководства ПЦУ получить доступ к имуществу Киевской патриархии".

Как сообщал "Апостроф", ранее член синода Украинской православной церкви архиепископ Евстратий Зоря сообщил, что ходатайство в суд о приостановке ликвидации юрлица УПЦ КП от почетного патриарха ПЦУ Филарета было удовлетворено лишь на четвертый раз.