Священник ПЦУ указал на интересный момент в решении суда по иску Филарета

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет трижды подавал ходатайство в суд о приостановке ликвидации юридического лица "КП УПЦ КП", однако лишь в четвертый раз ходатайство было удовлетворено.

Об этом в Facebook сообщает член синода Украинской православной церкви архиепископ Евстратий Зоря.

"По данному делу сторона Патриарха Филарета трижды подавала ходатайство об "обеспечении иска" - и трижды получила отказ. А четвертый раз по тому же делу - вдруг ходатайство удовлетворили. Причем ходатайство подано было вечером 2 сентября, а 4 сентября уже появилось постановление. Очевидно, что на решение будет подана апелляция с ходатайством о его отмене. Также следует отметить, что решение никоим образом не меняет того факта, что "КП УПЦ КП" находится, как юридическое лицо, в состоянии ликвидации", – пишет Зоря.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Филарет обратился с просьбой к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию отозвать письмо, которое тот направил в "Ощадбанк", после чего счета Киевской патриархии оказались закрыты.