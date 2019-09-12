Тяжелые потери ВСУ на Донбассе: волонтер рассказала о состоянии выжившего бойца

За сутки среды, 11 сентября, в зоне военного конфликт на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще один получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

По данным волонтера Татьяны Губы, поздно вечером тяжелораненного бойца доставили вертолетом в Днепр.

"В 22.10 в аэропорту Днепра приземлился военный вертолет с тяжелораненым защитником, без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких. Направлен в областную больницу им. Мечникова", - написал она.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото 21-летнего бойца ВСУ, погибшего на Донбассе.