Появились фото 21-летнего бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В интернете обнародовали фотографии 21-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Бурдейного, который погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 10 сентября.

Соответствующие снимки размещены на странице aphareus в Twitter.

"К сожалению, у нас опять потери: 10 сентября, вечером, на востоке, вблизи Авдеевки погиб старший солдат, старший разведчик-оператор разведывательной роты Юрий Бурдейный, уроженец города Черкассы, 21 год. Вечная память героям!" - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных. Четверо воинов, военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, погибли в один день, 6 августа, попав под обстрел террористов из РПГ под Павлополем.

10 сентября стало известно, что украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по врагу в ответ на его провокационные действия.