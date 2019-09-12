В Днепре власти "похазяйничали" на могилах погибших бойцов, вызвав волну гнева: фото

В Днепре разгорелся громкий скандал из-за самоуправства коммунальщиков, которые сняли сине-желтые флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил погибших на Донбассе бойцов.
Об этом в Facebook сообщила Галина Пугачева, сын которой считается без вести пропавшим.
"Когда я увидела, что были установлены флаги, сразу пришла мысль: ребят не забыли и о них помнят.... и дальше активисты начали устанавливать государственные флаги на все-все могилки! Кому они мешали в администрации, что их сорвали ...., еще были сломаны кресты на могилах неизвестных солдат, те, кто под номерами - это же хуже вандализма, если делается с распоряжения администрации города Днепр", - написала она.
При этом, директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова уточнила, что флаги сняли на период благоустройства кладбища.
По ее словам, ко Дню Независимости Украины инициативная группа без согласования с городскими властями и администрацией кладбища установила на кладбище несколько десятков металлических флагштоков с флагами.
Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь они - в зоне постоянного воздействия ветров. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы. По ее словам, флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас хранятся в администрации кладбища.
Отметим, что в августе за счет волонтеров и активистов были установлены на могилах бойцов на Краснопольском кладбище восемь флагов батальона "Донбасс" и 21 флаг Украины.
Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем разгорелся скандал из-за мемориала погибшим героям.