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В Днепре власти "похазяйничали" на могилах погибших бойцов, вызвав волну гнева: фото

четверг, 12 сентября 2019, 10:29
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В Днепре разгорелся громкий скандал из-за самоуправства коммунальщиков, которые сняли сине-желтые флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил погибших на Донбассе бойцов.

Об этом в Facebook сообщила Галина Пугачева, сын которой считается без вести пропавшим.

"Когда я увидела, что были установлены флаги, сразу пришла мысль: ребят не забыли и о них помнят.... и дальше активисты начали устанавливать государственные флаги на все-все могилки! Кому они мешали в администрации, что их сорвали ...., еще были сломаны кресты на могилах неизвестных солдат, те, кто под номерами - это же хуже вандализма, если делается с распоряжения администрации города Днепр", - написала она.

Скандал в Днепре из-за флагов на могилах бойцов ВСУ
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Скандал в Днепре из-за флагов на могилах бойцов ВСУ
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Скандал в Днепре из-за флагов на могилах бойцов ВСУ
1 / 1
Скандал в Днепре из-за флагов на могилах бойцов ВСУ
1 / 1
Скандал в Днепре из-за флагов на могилах бойцов ВСУ
1 / 1
Скандал в Днепре из-за флагов на могилах бойцов ВСУ
1 / 1
Скандал в Днепре из-за флагов на могилах бойцов ВСУ
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При этом, директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова уточнила, что флаги сняли на период благоустройства кладбища.

По ее словам, ко Дню Независимости Украины инициативная группа без согласования с городскими властями и администрацией кладбища установила на кладбище несколько десятков металлических флагштоков с флагами.

Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь они - в зоне постоянного воздействия ветров. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы. По ее словам, флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас хранятся в администрации кладбища.

Отметим, что в августе за счет волонтеров и активистов были установлены на могилах бойцов на Краснопольском кладбище восемь флагов батальона "Донбасс" и 21 флаг Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Тернополем разгорелся скандал из-за мемориала погибшим героям.

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