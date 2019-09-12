В сети разгорелся скандал из-за учебника по истории в Украине: подробности и фото

В социальных сетях активно обсуждают учебник по всемирной истории для учеников шестого класса.

Внимание на содержание книги обратил пользователь Остап Украинец в Facebook.

В частности, он уделил внимание тому, как в книге рассказывается о происхождении человека. Здесь указано, что человек становится человеком после того, как "Бог вдохнул в него душу".

Также он опубликовал фотографии из данного учебника, на которых выделил довольно странные формулировки авторов.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

"В этот раз все даже хуже, чем кажется - здесь вам не несколько старых пердунов собрались на шабаш, а вполне себе реальный учебник, утвержденный МОН и написанный при участии специалистов и методистов НАН. Да, эти люди имеют научные степени. Эти люди получают деньги за то, что украинским школьникам впаривают, прямо говоря, ложь, дискредитируя науку как таковую", - пишет Украинец.

В сети также активно обсуждают то, что написано в учебнике.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось фото из российского учебника для школьников, где древние моллюски и динозавры названы "предками русских".