Заклинило: на свежем фото Путина заметили странную деталь

12 сентября в Сочи состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, которая не осталась без внимания пользователей социальных сетей.

Так, на внешний вид Путина обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который опубликовал снимок с российским президентом на своей странице в Facebook.

Блогер заметил на необычное положение ступней главы РФ. Так, одну из ног Путин вывернул так, будто ее заклинило.

"У Путина сегодня снова что-то жестко заклинило в подпорках - аж ногу вывернуло", - пишет он под опубликованным снимком.

Как сообщал "Апостроф", в сети продолжают обсуждать принятие законопроектов о наказаниях для народных депутатов, которые пропускают заседания Верховной Рады и занимаются кнопкодавством.