На Прикарпатье нашли мегаплантацию конопляного "магната": сети впечатлили фото

В селе Стопчатов Ивано-Франковской области полиция накрыла плантацию марихуаны в четыре гектара, оборудованную по последнему слову агротехники.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Игорь Фрис.

Депутат отметил, что у тех, кто занимался выращиванием канабиса, был налажен капельный полив, установлены тепловые пушки, между рядами были бетонные дорожки. Он полагает, что все это говорит о круглогодичном цикле.

В сети активно обсуждают пост Игоря Фриса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании использования медицинского каннабиса.