Переданный России пропагандист Вышинский внезапно попал в больницу

Главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который обвинялся в госизмене и был выдан Украиной России в рамках обмена "35 на 35", внезапно попал в больницу.

Об этом уведомило российское издание "Россия сегодня".

Журналисты отметили, что бывший задержанный сам рассказал о своей госпитализации. Также Вышинский заявил, что не сможет приехать в Киев на заседание суда по его делу 23 сентября.

"Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу", - заявили в издании.

Следует отметить, что заседание суда в Киеве по делу Вышинского, которое должно было состояться 16 сентября, было перенесено на 23 сентября в связи с отпуском судьи.

Как сообщал "Апостроф", сразу после прибытия в РФ Кирилла Вышинского встретили два самых известных российских пропагандиста – Киселев и Скабеева. Тогда же на пресс-конференции в Москве он отличился заявлением об оккупированном Крыме, которое может послужить уликой против него в украинском суде.