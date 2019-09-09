В сети указали на хитрый план вернувшегося в Россию пропагандиста Вышинского

Обменянный в Россию пропагандист издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сделал скандальное заявление на пресс-конференции после прибытия в Москву, он заявил, что считает оккупированный Крым российским якобы из-за "волеизъявления" местных жителей в 2014 году.

Брифинг пропагандиста транслировали российские телеканалы.

"Крым и Новороссия осваивались Россией. Крым входил в состав Украины де-юре чуть больше 60 лет. Причем из них чисто в состав Украины, непосредственно независимой – только 23 года. Поставьте на весы 200 и 23. Тогда вопрос, почему эти люди так решили, сделали такой выбор, он, наверное, в исторической перспективе отпадет сам по себе. ...Если эти люди так решили, то какие я претензии к ним могу предъявить. Я свой внутренний дискомфорт сжал в кулак и все – это их выбор… Все. Он российский", - заявил пропагандист.

В то же время украинский политолог Алексей Голобуцкий отметил, что такое заявление Вышинский мог сделать со стратегической целью – чтобы его не пропустили в Украину пограничники, когда он получит вызов на очередное заседание суда по своему делу.

"То есть сажали Вышинского не зря. Только теперь нюанс: суд его выпускал с условием дальнейшей явки на заседания. Но после таких высказываний как его должны пускать пограничники? Это будет крайнее неуважение Украины как государства к себе. Можно предположить, что Вышинский перестраховался от возвращения в суд?", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кирилл Вышинский заявлял, что намерен отказаться от участия в обмене пленными, поскольку намерен добиваться своего оправдания и освобождения в судах Украины. 8 сентября он прибыл в Москву с другими фигурантами обмена, в аэропорту его встретили известные пропагандисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.