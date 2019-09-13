RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

03:29
Снайпер ВСУ ликвидировал 26-летнего боевика ДНР: фото нового "груза 200"
03:12
Битва за Берлин: сети впечатлило видео массовой драки в столовой российских рабочих
02:34
NASA опубликовало впечатляющее фото "живой" лавины на Марсе
01:41
Оккупанты в Крыму отметились абсурдной инициативой с участием детей: фото
00:47
В Одессе возле мэрии "стриптизерши" устроили эффектную фотосессию
00:12
В России озвучили Украине наглое условие для возвращения Крыма

13 сентября

23:49
Под Одессой во время задания погиб сотрудник СБУ: названо имя
23:18
Это точно экономический форум? В сети обсуждают клоунаду Зеленского на YES, видео
22:42
Встреча Зеленского и Коломойского: появились новые тайные детали
22:13
Опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES
22:00
Глава МИД Украины объяснил план Зеленского по России
21:45
"Квартал 95" привел на саммит YES клонов Зеленского и Тимошенко: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных, карта

пятница, 13 сентября 2019, 12:46
переглянути новину українською

На выходных, 14-15 сентября, в большинстве регионов Украины похолодает, а также синоптики обещают местами дожди.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

В Киеве в субботу пройдет ливень, температура воздуха ночью составит +10 градусов, днем +22 градуса. В воскресенье прогнозируется переменная облачность, +11 будет в темное время суток, и +21 градус днем.

Во Львове 14 сентября без осадков, ночью +5 градусов, а днем +18. В воскресенье, 15 сентября, переменная облачность, +10 ночью и +19 градусов днем.

В Луцке в субботу ночью +7, днем +20, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью столбики термометров покажут +11 градусов, днем +20. Осадков в городе и области не предвидится.

В Виннице 14 сентября солнечно, температура воздуха ночью упадет до +7 градусов, а днем будет +20. В воскресенье до +20 градусов днем, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12, днем +28. В воскресенье +13...+25.

Погода в Харькове: 14 сентября пройдет дождь, температура ночью +8 градусов, днем +24 градуса. В воскресенье +10 градусов ночью, и +21 днем, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10, днем +25. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12...+21.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +14 градусов, днем +26. В воскресенье без осадков, температура до +23 градусов.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +7, днем +28. В воскресенье температура до +22, небольшая облачность.

В Северодонецке 14 сентября без осадков, температура ночью +7, днем +27 градусов. В воскресенье +7...+21, облачно с прояснениями.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Остались считанные дни: синоптики рассказали, почему нужно наслаждаться выходными

Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге"

Карпюк в России выдержал все пытки, но не устоял перед угрозами в адрес сына - российский адвокат

Я что, приехал к врагам? О чем Сенцов и Кольченко говорили с журналистами в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: