Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных, карта

На выходных, 14-15 сентября, в большинстве регионов Украины похолодает, а также синоптики обещают местами дожди.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

В Киеве в субботу пройдет ливень, температура воздуха ночью составит +10 градусов, днем +22 градуса. В воскресенье прогнозируется переменная облачность, +11 будет в темное время суток, и +21 градус днем.

Во Львове 14 сентября без осадков, ночью +5 градусов, а днем +18. В воскресенье, 15 сентября, переменная облачность, +10 ночью и +19 градусов днем.

В Луцке в субботу ночью +7, днем +20, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью столбики термометров покажут +11 градусов, днем +20. Осадков в городе и области не предвидится.

В Виннице 14 сентября солнечно, температура воздуха ночью упадет до +7 градусов, а днем будет +20. В воскресенье до +20 градусов днем, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12, днем +28. В воскресенье +13...+25.

Погода в Харькове: 14 сентября пройдет дождь, температура ночью +8 градусов, днем +24 градуса. В воскресенье +10 градусов ночью, и +21 днем, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10, днем +25. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12...+21.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +14 градусов, днем +26. В воскресенье без осадков, температура до +23 градусов.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +7, днем +28. В воскресенье температура до +22, небольшая облачность.

В Северодонецке 14 сентября без осадков, температура ночью +7, днем +27 градусов. В воскресенье +7...+21, облачно с прояснениями.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.