Россия завезла и испытывает на Донбассе мощное зенитное оружие: фото и видео

Россия проводит на оккупированном Донбассе (Луганская область) испытания нового зенитного оружия "Лучник-Э".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает, что ЗРК "Лучник-Э" может вести стрельбу в любых погодно-климатических условиях и в среде с повышенным уровнем помех.

Его особенностью является возможность выполнять залповый пуск ЗУР по одной цели, а также способность одновременно отслеживать около четырех целей.

Лучник-Э 1 / 1 Лучник-Э 1 / 1 Лучник-Э 1 / 1

Что касается технических характеристик, то ЗРК "Лучник-Э" размещается на шасси многоцелевого бронированного тягача МТЛБ. Пункт управления доработанный под применение ЗУР от ПЗРК "Игла-С", в нем установлена новая электроника.

На подъемной платформе боевого модуля размещено 2 блока пусковых установок до 6 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с ракетами. Еще 8 ракет в контейнерах могут перевозиться внутри корпуса машины.

Комплекс способен днем и ночью поражать современные самолеты тактической авиации, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе обнаружили передовую военную технику России.