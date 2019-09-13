RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

03:29
Снайпер ВСУ ликвидировал 26-летнего боевика ДНР: фото нового "груза 200"
03:12
Битва за Берлин: сети впечатлило видео массовой драки в столовой российских рабочих
02:34
NASA опубликовало впечатляющее фото "живой" лавины на Марсе
01:41
Оккупанты в Крыму отметились абсурдной инициативой с участием детей: фото
00:47
В Одессе возле мэрии "стриптизерши" устроили эффектную фотосессию
00:12
В России озвучили Украине наглое условие для возвращения Крыма

13 сентября

23:49
Под Одессой во время задания погиб сотрудник СБУ: названо имя
23:18
Это точно экономический форум? В сети обсуждают клоунаду Зеленского на YES, видео
22:42
Встреча Зеленского и Коломойского: появились новые тайные детали
22:13
Опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES
22:00
Глава МИД Украины объяснил план Зеленского по России
21:45
"Квартал 95" привел на саммит YES клонов Зеленского и Тимошенко: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия завезла и испытывает на Донбассе мощное зенитное оружие: фото и видео

пятница, 13 сентября 2019, 15:36
переглянути новину українською
Фото: bodyguards.com.ua

Россия проводит на оккупированном Донбассе (Луганская область) испытания нового зенитного оружия "Лучник-Э".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает, что ЗРК "Лучник-Э" может вести стрельбу в любых погодно-климатических условиях и в среде с повышенным уровнем помех.

Его особенностью является возможность выполнять залповый пуск ЗУР по одной цели, а также способность одновременно отслеживать около четырех целей.

Лучник-Э
1 / 1
Лучник-Э
1 / 1
Лучник-Э
1 / 1

Что касается технических характеристик, то ЗРК "Лучник-Э" размещается на шасси многоцелевого бронированного тягача МТЛБ. Пункт управления доработанный под применение ЗУР от ПЗРК "Игла-С", в нем установлена новая электроника.

На подъемной платформе боевого модуля размещено 2 блока пусковых установок до 6 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с ракетами. Еще 8 ракет в контейнерах могут перевозиться внутри корпуса машины.

Комплекс способен днем и ночью поражать современные самолеты тактической авиации, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе обнаружили передовую военную технику России.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Остались считанные дни: синоптики рассказали, почему нужно наслаждаться выходными

Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге"

Карпюк в России выдержал все пытки, но не устоял перед угрозами в адрес сына - российский адвокат

Я что, приехал к врагам? О чем Сенцов и Кольченко говорили с журналистами в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: