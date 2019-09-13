В Нацгвардии назвали фамилию погибшего бойца и показали фото

В четверг, 12 сентября около 15:00 в результате обстрела противника на Донбассе погиб младший сержант Национальной гвардии Украины Валерий Шатурский.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что погибший защитник Украины служил в батальоне специального назначения 15-го Славянского полка Нацгвардии, ранее – в батальоне "Донбасс".

Валерий Шатурский получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование Операции объединенных сил, Воинской части 3035 НГУ и батальона специального назначения выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 12 сентября в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный Национальной гвардии Украины. Имя погибшего защитника Украины не называли.