Выполнял боевое задание: стало известно о гибели на Донбассе военного Нацгвардии

В четверг, 12 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"При выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командование воинской части", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотографию украинского военного, который погиб во время боевых действий на востоке Украины, - это прапорщик Николай Обуховский. Он погиб на посту с оружием в руках. Вместе с ним погиб еще один украинский военный.

Вместе с Обуховским в момент обстрела находился Александр Линчевский.