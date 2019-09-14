Жизнь с осколками под кожей: в сети рассказали трогательную историю о бойце ВСУ

Волонтеры фонда "Вернись живым" рассказали трогательную историю молдаванина Стаса, который воюет на Донбассе на стороне ВСУ.

Ее опубликовали на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Стасу оторвало на войне фаланги пальцев. А потом он наступил на передовой на ПМН и лишился ноги. Высокий и жилистый, боец на протезе стоит напротив меня в светлых штанах-дудочках и белой рубашке в мелкий черный горошек. - Ты прям как на свидание оделся! - Хах! Я просто всегда "в форме", - пишут волонтеры.

Оказывается, несколько недель назад молдаванин, воюющий на Донбассе с 2015 года, наконец-то получил украинский паспорт. Чтобы добиться гражданства, еще до протезирования парень даже выезжал под АП на инвалидной коляске. Теперь у него такие же права, как у всех украинцев, но уже нет ноги и фаланг пальцев.

"На первый взгляд, это пост о жертве. Но, на самом деле, он о необходимости благодарить. Все дело в том, что при встрече я пожимаю Стасу раненную руку. Нащупываю под кожей остатки пороха и осколков. Знаю, что со временем организм вытеснит их и, что этот процесс будет болезненным. А еще знаю, что в такие моменты важно просто сказать: "Спасибо тебе!", - добавляют на странице фонда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю о бойцах ВСУ на Донбассе.