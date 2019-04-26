Замечательные люди: в сети рассказали трогательную историю о бойцах ВСУ на Донбассе

В сети рассказали волнительную историю о тех, кто защищает покой украинцев на Донбассе.

Ею поделился фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Этот ржавый еж должен останавливать вражеские танки, если те пойдут на прорыв. А такое возможно, потому что действия врага еще никому и никогда не удавалось предсказать. Но на самом деле остановятся танки не только благодаря таким ржавым ежам. Гусеничным большим и неповоротливым машинам не дадут пройти, прежде всего, люди. А они здесь, в подразделении, которое защищает Попаснянское направление, поверьте, замечательные. Смелые, преданные своему делу. Они берегут ваш сон и вашу мирную жизнь", - говорится в подписи к фото ржавого ежа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.