До и после: сеть взорвали забавные фото детей, сделанные после дня в школе

В сети показали забавные фото детей, которые показали, как соскучились по школе после каникул.

Их опубликовала одна из пользователей Twitter.

Снимки настолько атмосферные, что прекрасно подпадают под серию снимков "ожидание и реальность". Женщина поделилась коллажем с фото своей дочери. На одной стороне видно, что она собрала его в школу и нарядила в красивую одежду, а с другой - то, у кого превратилась маленькая принцесса.

После этого другие родители устроили флешмоб, показав и своих детей после школы. Кажется, что все фантазии о том, как ваши дети будут ходить в школу, будто герои рекламы, разбились вдребезги.

Этому свидетельство – серия снимков, на которых дети радостно идут в школу, но не такими радостными возвращаются из нее.

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Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвало показательное фото детей на Донбассе.