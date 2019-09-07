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Пионеры ДНР: сеть взорвало показательное фото детей на Донбассе

суббота, 07 сентября 2019, 22:31
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В интернете опубликовали фотографию, которая показывает, как боевики вербуют детей на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в социальной сети Twitter.

На снимке видно, что детей собрали на какой-то праздник или линейку. Однако их "праздничный" наряд выглядит как в далеком СССР. На школьников надели красные пилотки и такого же цвета галстуки, а также им дали красные шары. На заднем плане виднеются флаги фейковой республики ДНР.

В сети пользователи с осуждением отреагировали на происходящее.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото с детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.

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