Пионеры ДНР: сеть взорвало показательное фото детей на Донбассе

В интернете опубликовали фотографию, которая показывает, как боевики вербуют детей на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в социальной сети Twitter.

На снимке видно, что детей собрали на какой-то праздник или линейку. Однако их "праздничный" наряд выглядит как в далеком СССР. На школьников надели красные пилотки и такого же цвета галстуки, а также им дали красные шары. На заднем плане виднеются флаги фейковой республики ДНР.

В сети пользователи с осуждением отреагировали на происходящее.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото с детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.