Остался один день бабьего лета: синоптики дали интересный прогноз на начало недели

Понедельник, 16 сентября, станет последним теплым днем перед осенним похолоданием.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Судя по опубликованным синоптиками картам, в этот день днем предполагается, что столбики термометра покажут +20…+23, а ночью - +7…+11. Кроме того, в этот день ожидаются дожди в Киеве, Чернигове, Сумах и Житомире.

Начиная, со вторника, 17 сентября, дожди прокатятся практически по всей территории и принесут с собой похолодание до +16…+19 и +10…+12 ночью.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украину придут две волны похолодания и новые дожди. Так, циклон, который принесет с собой дожди, придет с 17 сентября. Вторая волна похолодания - с 27 по 28 сентября.