RU  UA  EN

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

10:19
Получит ли Украина новый кредит от МВФ: стали известны детали переговоров

14 сентября

13:28
Претензии НАБУ к включению транспортных расходов в формулу "Роттердам +" необоснованны - эксперт

13 сентября

19:56
Украинцы массово жалуются на проблемы с "ПриватБанком": что известно
15:23
​Какими будут тарифы на коммуналку: Зеленский сделал заявление после разговора с Коломойским​
14:32
Доллар падает в украинских обменниках: фото
12:52
​В банк Порошенко пришли с обысками: фото и подробности
11:29
Украина проиграла России антидемпинговый спор: в ВТО вынесли решение
10:33
​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС
09:38
​Евро и доллар заметно подешевели: курс НБУ

12 сентября

19:49
Директор "Спецтехноэкспорта" анонсировал рост конкуренции между экспортерами вооружения
19:14
​Миссия МВФ прибыла в Украину: что известно на данный момент
18:29
Борьба с контрабандой: эксперты оценили новые профильные проекты Рады и назвали решение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрзализныця" похвасталась новыми вагонами, но в сети нашли "зраду": фото

воскресенье, 15 сентября 2019, 12:09
переглянути новину українською

"Укрзализныця" попала в скандал, похваставшись новыми вагонами.

Соответствующие фото опубликованы на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook.

"Помните, мы недавно обещали, что будем устанавливать розетки с USB-разъемами? В модернизированном плацкартном вагоне они уже есть. К концу года получим еще два таких вагона", - говорится в подписи к фото.

Кроме того, по данным ведомства, в этих вагонах полностью изменен интерьер, установлены новые полки, окна, светодиодные светильники, систему кондиционирования воздуха.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Пользователи, увидев фото, оказались не настолько оптимистичны. В частности, в сети пишут, что темпы ремонта совсем не впечатляют: 3 вагона в год при том, что необходимо проделать такую же работу с 210 вагонами. Исходя из несложных математических расчетов, такими темпами все составы обновятся через 70 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" задумала "революцию" в обслуживании пассажиров.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Русская весна: приближает ли обмен пленными прекращение войны с Россией

Осень пришла: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге"

Карпюк в России выдержал все пытки, но не устоял перед угрозами в адрес сына - российский адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: