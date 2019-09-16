Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о резком изменении погоды

Во вторник, 17 сентября, Украину накроет мощный циклон, который принесет похолодание, осадки и сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

На территории страны пройдут небольшие дожди - в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на Востоке.

В северной части Украины во вторник будет сухо. Но может пройдут осадки вдоль северной границы.

Температура воздуха снизится, днем ожидается +13...+18 градусов, теплее, традиционно, на юге и юго-востоке 19-25 градусов выше нуля.

Холоднее ощутимо станет в ночное время: ближайшей ночью предполагается +6...+12 градусов, на юге до +15 градусов. Ветер - с северо-запада, запада, умеренный, временами до сильного.

В Киеве 17 сентября будет без осадков, но похолодает. Днем синоптик прогнозирует не выше +18 градусов. Ожидается порывистый западный ветер.

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, будут идти дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и Западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки", - написала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в Украине ожидается несколько волн похолодания, одна из которых придет уже в ближайшие дни.