Настоящее похолодание близко: синоптики уточнили прогноз по Украине

В ближайшие дни в Украине продолжит снижаться температура воздуха: 17 сентября в Киеве синоптики обещают всего около 17 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, 16 сентября на большей части территории страны температура днем будет колебаться между 21 и 24 градусами тепла. На юге – до 27 градусов. В Киеве будет прохладнее – от 19 до 21 градуса. Кроме того в столице, а также в Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогнозируются дожди.

Во вторник, 17 сентября, погода продолжит ухудшаться: дожди накроют западные, центральные и восточные области страны. На юге будет по прежнему тепло и сухо, однако на остальной территории Украины столбик термометра упадет до отметок в 17-20 градусов тепла. В Киеве будет еще холоднее: дневная температура составит от 16 до 18 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.