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Остались считанные дни: синоптики рассказали, почему нужно наслаждаться выходными

В некоторые регионы Украины 14-15 сентября придут дожди

Артур Гор пятница, 13 сентября 2019, 23:52
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В некоторые регионы Украины 14-15 сентября придут дожди Фото: pixabay.com

В Украине все еще держатся летние температуры воздуха, впрочем, по прогнозам синоптиков, наслаждаться летом в осенний сезон украинцам осталось считанные дни. Уже на этих выходных, 14-15 сентября, синоптики ожидают понижение температуры воздуха и дожди в отдельных регионах страны. Какой будет погода в выходные, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 14 сентября, в центральных регионах страны, а также в Харьковской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории Украины будет сухая, но облачная погода.

Летнее тепло в этот день сохранится на юге и востоке Украины. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 25 до 28 градусов с отметкой "плюс", а ночью показатели температуры упадут до 14-17 тепла на юге, и 10-13 - на востоке.

Немного прохладнее будет в центре: от 20 до 23 тепла столбики термометров покажут в дневное время суток и +12-+14 - после захода солнца.

На севере и западе Украины дневные показатели температур установятся в диапазоне от 19 до 22 градусов выше нуля, а ночью стоит ожидать от 10 до 13 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 15 сентября, осадки покинут территорию Украины: небо над всей страной будет практически безоблачным. Но несмотря на это, температура воздуха начнет падать.

На юге и востоке Украины днем синоптики ожидают от 19 до 23 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 10-13 тепла на юге и 7-10 градусов выше нуля в восточных регионах страны.

В центре, на севере и западе Украины в воскресенье будет немного прохладнее: от 16 до 20 тепла в дневное время суток и +6-+9 столбики термометров покажут после захода солнца.

Похожая температурная картина сохранится и в начале недели - в понедельник, 16 сентября, однако на юге страны вновь потеплеет до 23-25 градусов, а в Николаевской области - и до 27 градусов с отметкой "плюс". Кроме того, начало недели отметится кратковременными осадками на северо-западе страны. На остальной территории Украины будет сухо.

Впрочем, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, резкое похолодание не за горами.

"Где-то к 17 сентября подойдет циклон, и в Украине начнутся дожди. Температура воздуха в этот период понизится до 18-19 градусов тепла. Второго понижения температуры стоит ждать в период с 26 по 27 сентября. Температура воздуха упадет до 15-17 градусов тепла, а ночная снизится до 7-9 тепла. Также в конце месяца - с 27 по 28 сентября стоит ожидать дождей", - пояснил "Апострофу" Леонид Горбань.

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