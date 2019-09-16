Таврида путиническая: в сети высмеяли оккупантов за переименование Крыма

В оккупированном Крыму местные "власти" выдвинули идею о том, чтобы присвоить полуострову второе название – Таврида.

Об этом заявил так называемый "вице-премьер" Крыма Георгий Мурадов.

Выступая на организованном оккупантами симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", Мурадов поддержал инициативу "представителей" греческой диаспоры Крыма.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида", — сказал Мурадов.

В сети негативно отреагировали на идею оккупационных властей Крыма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированный Российской Федерацией Крым обрушился мощный шторм, в результате чего два человека погибли, еще один пропал без вести.