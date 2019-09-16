В ЕС ответили, действительно ли простили Россию за Крым

Согласие международного сообщества с оккупацией Крыма создаст опасный прецедент, поэтому российский статус полуострова признавать нельзя.

Об этом "Апострофу" рассказал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.

По его словам, ситуацию с оккупацией Крыма можно сравнить с захватом Тибета Китаем.

"Понятно, что это сравнение не всегда один к одному, но... Очень трудно найти решение для таких вопросов, но это не значит, что со всем этим надо смириться. И мировое сообщество до сих пор не смирилось с оккупацией Тибета Китаем. Я считаю, что и Европа, и мировое сообщество не должны признавать суверенитет России касаемо Крыма, поэтому мы опять возвращаемся к вопросу о санкциях", – отмечает Лагодинский.

Евродепутат считает, что согласие с оккупацией будет означать, что каждое государство может "откусить кусочек" другого государства, переждать пять лет и после этого восстановить отношения с международным сообществом.

"Так не должно быть. Есть правила, есть Будапештский меморандум, есть международное право. Здесь оно абсолютно явно было нарушено, а значит никакого согласия с российским статусом Крыма быть не может", – заключил депутат.

Подробнее об этом читайте в материале: Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик.