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Цемаха пытались убить: в ВСУ раскрыли новые детали операции по вывозу боевика с Донбасса, видео

понедельник, 16 сентября 2019, 07:26
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Во время спецоперации по вывозу с оккупированной территории экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха боевики планировали его ликвидацию вместе с украинскими разведчиками.

Об этом сообщает ТСН.

"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" на уничтожение. Именно в это время вывозили пленного, взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа ПДМШ Андрей Нечипорук.

Известно, что в операции по переправке Цемаха на украинскую сторону было задействовано несколько подразделений. Агенты перевели свидетеля через линию фронта так виртуозно, что он даже белые штаны не испачкал.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что после обмена Цемах вернулся на территорию оккупированного Донбасса.

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