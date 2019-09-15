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Разведчик с позывным "Тритон" раскрыл новые детали операции по вывозу Цемаха с Донбасса

воскресенье, 15 сентября 2019, 10:45
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Боец Дмитрий Гержан с позывным "Тритон", который потерял ногу во время вывоза экс-командира ПВО боевиков Владимира Цемаха с Донбасса, сообщил о деталях операции и о своем мнении по поводу возвращения Цемаха в Россию.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Информации о том, как проводилась подготовка к захвату бывшего командира ПВО так называемой ДНР, у разведчиков не было – их задача заключалась только в вывозе Цемаха через линию соприкосновения.

"У меня, конечно, нет информации, как это происходило до того, как вышел приказ. Видимо, до того проводилась очень упорная работа. Я очень горжусь этими людьми - потому что это очень сложная работа в тылу врага - захватить столь важного свидетеля и доставить его на подконтрольную территорию Украины. Эти люди - настоящие герои. А у нас все было проще: приехал командир, они с нашим взводным командиром пообщались. Затем наш командир взвода всех собрал (Александр Колодяжный, во время операции погиб - ред.) и сказал, что завтра у нас - работа. Назвал, кто будет участвовать, и сказал подготовиться. Никто не думал, что это будет настолько серьезная работа. На следующий день мы выехали на место операции", – вспоминает Гержан.

У разведчиков было мало времени на подготовку операции и не было полной информации о ее месте. В то же время, они знали, что проход через линию соприкосновения будет очень рискованным, из-за близости вражеских позиций.

"Нужно было очень тихо идти, потому что дистанции невелики: чтобы не услышал враг. Где ползем, где вприсядку, по-разному идем. На этот раз, когда мы прошли к точке передачи объекта, оставалось там несколько метров. Саша Колодяжный прощупывал территорию, спускался, и тут раздался взрыв. А шли мы друг за другом. Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и также наступил на мину. Откатился назад, увидел, что мне оторвало ногу. Ну и началась эвакуация. Ребята выполнили очень важное дело, потому что им пришлось Сашу доставать, а это было очень сложно, потому что его отбросило на холм и надо было пройтись по территории, проверить и разминировать. И, конечно, надо было завершить задачу. Что они и сделали. Поэтому, на самом деле, они - герои, они завершили задание", – говорит разведчик.

Обмен Цемаха на украинских пленных – сложный вопрос для Гержана.

"Вы знаете, это такой философский вопрос. Я был очень рад видеть слезы радости на лицах бывших пленных и их родных, когда они наконец встретились. Но если возврат Цемах противоречит интересам Украины, это очень плохо. И к тому же, очень большой ценой далась нам операция по его передаче на подконтрольную территорию. Сотня таких "Цемахов" не стоит жизни Саши. Поэтому, это очень сложный вопрос для меня... С одной стороны, мне очень дорога жизнь Саши, с другой стороны - видеть радостные лица людей, которые дождались своих родных. Я не могу сказать, насколько это правильно или нет. Одно скажу, что если это противоречит интересам Украины, то конечно такого не должно было быть. Тем более, что операция была проведена такой ценой", – считает "Тритон".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах решил вернуться на территорию оккупированного Донбасса.

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