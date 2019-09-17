Бал окончен: в сети показали свежие фото "аншлага" на крымских пляжах

В сети появились новые снимки абсолютно пустых пляжей в оккупированном Россией Крыму.

Фотографии опубликовала блогер Roksolana Today & Крым.

Она отметила, что завершается туристический сезон на полуострове ровно также, как и начинался.

"Судак, окончен бал, погасли свечи...", - отметила она.

В то же время в Симеизе оккупационная администрация РФ приняла решение не ждать конца сезона и развернула строительные работы прямо на пляже. Фотографии пустого и разобранного пляжа опубликовал житель полуострова с ником alf в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму местные "власти" выдвинули идею о том, чтобы присвоить полуострову второе название – Таврида.